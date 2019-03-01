Windows 10, 8.1, 7 в одном ISO-образе 01.03.2019
В загрузочном ISO образе Windows_7-10_01.03.2019.iso собраны в единый сборник Windows 7, 8.1, 10 с интегрированными обновлениями.
За основу взяты оригинальные образы (install.wim) русских версий.
Программа требует:
Кoмпьютер с 1ГБ ОЗУ и выше и возможностью загрузки с USB.
Торрент Windows 10, 8.1, 7 в одном ISO-образе 01.03.2019 подробнее:
В образы install.esd Windows 7 интегрированы драйвера USB 3.0/3.1, NVMe и все актуальные обновления с помощью проекта UpdatePack7_v_6.4.1 (by Mazahaka_Lab), а затем интегрирован средствами DISM ежемесячный накопительный пакет обновлений.
Список обновлений, которые будут скрыты в "Центре обновлений":
- KB2952664
- KB3021917
- KB3068708
- KB3080149
- KB971033
- Все языковые пакеты, которые предлагаются "Центром обновлений" в качестве необязательных обновлений.
В образы install.esd Windows 8.1 интегрированы все актуальные обновления с помощью проекта UpdatePack8.1_v_0.9 (by Mazahaka_lab), а затем интегрирован средствами DISM ежемесячный накопительный пакет обновлений.
В образы install.esd Windows 10 интегрированы обновления исключительно средствами DISM.
Все манипуляции по интеграции обновлений в образы Windows производились на основе методов и скриптов от Sergei Strelec.
Во все редакции всех версий Windows интегрирован также языковой пакет Windows Client Language Pack (en-US), (что даёт возможность установки Windows с интерфейсом английского языка).
!!! Никаких незаконных активаций и изменений нет !!!
Все ОС проходят проверку целостности системы (sfc /scannow).
(По сути - это оригинальные образы, только с интегрированными в них актуальными обновлениями на дату выхода релиза.).
Дополнительная информация:
Структура образа Windows_7-10_01.03.2019.iso собрана с таким расчётом, чтобы была максимально приближена к стандартной структуре образа Windows.
WinPE-установщики Windows (boot.wim и boot64.wim) были собраны на основе Win 10 (1709_16299.15)
Из общего загрузочного меню (Multiboot Manager) присутствует возможность установки любой из этих Windows 7-10 (x86/x64) загрузившись в соответствующий разрядности (x86/x64) WinPE.
Для удобства в загрузочном меню присутствует набор доп.утилит для работы с дисками/разделами, бэкапом и восстановлением (все программы интегрированы в само ядро WinPE установщиков).
Присутствует поддержка загрузки в режиме UEFI (естественно, поддержка загрузки в режиме UEFI только для носителей отформатированных в ф/с FAT32)
P.S.
По просьбам пользователей в предзагрузочное меню (Windows Boot Manager) добавлена возможность загрузки WinPE Sergei Strelec. Для того, чтобы воспользоваться этой возможностью, скопируйте только папку SSTR из сборника WinPE Sergei Strelec в корень своей флешки/USB-HDD.
Примечание:
Если надо будет установить 32-разрядную ОС, то загружаемся по пункту: "Windows 7-10 (x86) Setup --> (sources\BOOT.WIM)", а если надо будет установить 64-разрядную ОС, то загружаемся по пункту: "Windows 7-10 (x64) Setup --> (sources\BOOT64.WIM)"
Картинки
При наличии рядом с install.wim/esd файла ответов (unattend.xml) и(или) папки $OEM$ будет возможность установить Windows посредством:
Ручная установка => (файл ответов unattend.xml и(или) папка $OEM$ игнорируются при дальнейшей установке Windows)
Автоматическая установка => (файл ответов unattend.xml и(или) папка $OEM$ "подхватываются" при дальнейшей установке Windows)
При отсутствии рядом с install.wim/esd файла ответов (unattend.xml) и папки $OEM$ пункт Автоматическая установка будет затемнён и недоступен, следовательно дальнейшую установку Windows можно будет осуществить исключительно только посредством Ручная установка
(реализация conty9, за что ему огромное спасибо!!!)
Начиная с версии 26.01.2019 PECMD-скрипты меню Multiboot Manager каждого WinPE-установщика (boot*.wim) вынесены теперь во внешнюю папку (\sources\MBOOTMGR_*.wcs)
Для того, чтобы отредактировать "под себя" меню Multiboot Manager достаточно теперь просто открыть \sources\MBOOTMGR_*.wcs с помощью любого текстового редактора и отредактировать требуемый пункт меню.
Пример пункта меню с расшифровкой:
ITEM -font:13 Win7,L555T45W320H25,Windows 7x64 (6.1.7601.24334) 6in1,CALL StartS 7x64,%SystemRoot%\Icons\SETUPWIN.ico
SET TXT=Home Basic; Home Premium; Professional; Professional VL; Ultimate; Enterprise
SETHelp Win7 %TXT%
ITEM - кнопка
-font:13 - размер шрифта отображаемого названия пункта меню
Win7 - уникальное имя кнопки
L555T45W320H25 - расположение и размер кнопки в окне L(слева) T(cверху) W(ширина кнопки) H(высота кнопки)
Windows 7x64 (6.1.7601.24334) 6in1 - отображаемое название кнопки
CALL StartS - вызов подпрограммы StartS (блок команд в подпрограмме начинается с _SUB StartS и заканчивается _END)
7x64 - название папки (принимаемое значение переменной %MM%) в которой будет производиться поиск файлов для установки (install.wim/esd, $OEM$, *unattend.xml)
%SystemRoot%\Icons\SETUPWIN.ico - путь к отображаемой в пункте меню иконке (X:\Windows\Icons\SETUPWIN.ico)
SET TXT=Home Basic; Home Premium; Professional; Professional VL; Ultimate; Enterprise - текстовая подсказка (указывает для переменной %TXT% значения (в данном случае названия редакций входящих в состав данной Windows))
SETHelp Win7 %TXT% - считать значения переменной %TXT% для уникального имени кнопки Win7 с помощью подпрограммы SETHelp (блок команд в подпрограмме начинается с _SUB SETHelp и заканчивается _END)
Состав сборника и контрольные суммы образов install.esd:
Windows 10 1809
(дата сборки от 27.02.2019)
install.esd Windows 10 (x86) 13in1 Home, Home Single Language, Education, Education VL, Pro Education, Pro Education VL, Pro for Workstations, Pro for Workstations VL, Pro, Pro VL, Enterprise, Enterprise for Virtual Desktops, Enterprise LTSC (Версия 1809 Сборка ОС 17763.316) включен .NET Framework 3.5
CRC-32: e60dad5b
MD5: 5ce7b302a564cd161500e87eef2f1575
SHA-1: dff59ca24e6e860d18fb5d680c47c4eb83010440
install.esd Windows 10 (x64) 13in1 Home, Home Single Language, Education, Education VL, Pro Education, Pro Education VL, Pro for Workstations, Pro for Workstations VL, Pro, Pro VL, Enterprise, Enterprise for Virtual Desktops, Enterprise LTSC (Версия 1809 Сборка ОС 17763.316) включен .NET Framework 3.5
CRC-32: 8de495b4
MD5: 43315ce069b2d04d549ca724d768cd19
SHA-1: f2698b116e96e40bf875ecf2963f8b252693e53e
Windows 10 1803
(дата сборки от 26.02.2019)
install.esd Windows 10 (x86) 11in1 Home, Home Single Language, Education, Education VL, Pro Education, Pro Education VL, Pro for Workstations, Pro for Workstations VL, Pro, Pro VL, Enterprise (Версия 1803 Сборка ОС 17134.619) включен .NET Framework 3.5
CRC-32: 1c48248c
MD5: 4bfccd010c3d9e0f8dd25569c95a5037
SHA-1: e6fab9ebd78f40b45c9a904397e5f25b15d7fcff
install.esd Windows 10 (x64) 11in1 Home, Home Single Language, Education, Education VL, Pro Education, Pro Education VL, Pro for Workstations, Pro for Workstations VL, Pro, Pro VL, Enterprise (Версия 1803 Сборка ОС 17134.619) включен .NET Framework 3.5
CRC-32: 28f95623
MD5: c83787ca3de0662e16d46f920ebbb519
SHA-1: e25857cdeee1b3f2b3605cecbf69f7f06bd1d000
Windows 10 Enterprise 2016 LTSB
(дата сборки от 24.02.2019)
install.esd Windows 10 Enterprise 2016 LTSB (x86) (Версия 1607 Сборка ОС 14393.2828) включен .NET Framework 3.5
CRC-32: 58c5e47f
MD5: 50335681fe2acf1cc6314b1e3da4c0fc
SHA-1: b1f6396ee20d5690e3170137a107c1751e916f11
install.esd Windows 10 Enterprise 2016 LTSB (x64) (Версия 1607 Сборка ОС 14393.2828) включен .NET Framework 3.5
CRC-32: 89ea6abc
MD5: 11ecd7590ef5d4d51f6dd660dcb0843e
SHA-1: 227057ed483d3716cc0e9a95be85cef7493bcfd1
Windows 8.1
(дата сборки от 18.02.2019)
install.esd Windows 8.1 (x86) 7in1 Core, Single Language, Professional, Professional VL, Enterprise, Embedded Industry Pro, Embedded Industry Enterprise (Версия 6.3 Сборка ОС 9600.19268) включен .NET Framework 3.5
CRC-32: ed294d16
MD5: c72e89c6cbc48b2073801be676d3d687
SHA-1: 839b5a491351ca29eb633edbd91440d0e7cc54df
install.esd Windows 8.1 (x64) 7in1 Core, Single Language, Professional, Professional VL, Enterprise, Embedded Industry Pro, Embedded Industry Enterprise (Версия 6.3 Сборка ОС 9600.19268) включен .NET Framework 3.5
CRC-32: 4ac5cfe7
MD5: 9178763e6316952424e0a712e4f8f76e
SHA-1: 121d03bee871893f423ab094fbb2ddbafff1c941
Windows 7
(дата сборки от 17.02.2019)
install.esd Windows 7 (x86) 7in1 Starter, Home Basic, Home Premium, Professional, Professional VL, Ultimate, Enterprise (Версия 6.1 Сборка ОС 7601.24356)
CRC-32: 8556b892
MD5: fd9b252555fb2a2069c8b1f277ed21a8
SHA-1: adb7f8036e98a9e7dc872d921c980dcbaabf4956
install.esd Windows 7 (x64) 6in1 Home Basic, Home Premium, Professional, Professional VL, Ultimate, Enterprise (Версия 6.1 Сборка ОС 7601.24356)
CRC-32: 4e6676c9
MD5: 43d698f727ade8dbe14eca2ee3c6bd26
SHA-1: 54a7a813787fe152b0830f8db9a969fbb8065f15
Рекомендация: в виду большого количества интегрированных обновлений, после установки (выхода на Рабочий стол), рекомендуется еще раз перегрузить систему.
Внимание: во всех редакциях всех Windows отключены встроенные заплатки Microsoft от уязвимостей Spectre и Meltdown.
Если Вы хотите их включить, то после установки Windows примените ТВИК РЕЕСТРА и перезагрузите компьютер.
В папке Tweaks_Spectre_Meltdown твик реестра (*.reg-файл) для Включения и Отключения (на Ваше усмотрение).
Также, во все редакции всех версий Windows, интегрирован скрипт "C:\Windows\Setup\Scripts\Reassigning_Letters.exe" для автоматической пересортировки букв разделов дисков (при первом входе в систему) в порядке алфавита по следующему принципу:
Вначале разделы жёстких дисков (hd0:1, hd0:2, hd0:3, hd1:1, hd1:2, ...и т.д.)
Далее CD/DVD-приводы
Затем USB-накопители (начиная с буковки L:\)
Контрольные суммы образа:
Файл: Windows_7-10_01.03.2019.iso
CRC-32: cb9e92c9
MD5: dafb55875a2d3905e18d5f8efbd0b22d
SHA-1: 6335767a85f2ca69136eba8e90000a4c82f3fdb2
Запись образа на флешку:
В качестве программы для записи образа на флешку можете воспользоваться утилитой "Записать ISO на флешку.exe" (от SmokieBlahBlah) (добавлена в раздачу) или воспользоваться своими методами записи образа на носитель.
Активация:
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Изменения в версии от 01.03.2019
·Обновлены образы install.esd Windows 10 (x86/x64) (Версия 1809 Сборка ОС 17763.316)
·Обновлены образы install.esd Windows 10 (x86/x64) (Версия 1803 Сборка ОС 17134.619)
·Обновлены образы install.esd Windows 10 (x86/x64) Enterprise 2016 LTSB (Версия 1607 Сборка ОС 14393.2828)
·Обновлены образы install.esd Windows 8.1 (x86/x64) (Версия 6.3 Сборка ОС 9600.19268)
·Обновлены образы install.esd Windows 7 (x86/x64) (Версия 6.1 Сборка ОС 7601.24356)
(Все последние обновления по февраль месяц включительно)
·Обновлены драйвера NVMe
Windows 10, 8.1, 7 в одном ISO-образе 01.03.2019 торрент в скриншотах:
В качестве примера, процесс установки Windows 10x64 Enterprise (1803_17134)
В качестве примера, процесс установки Windows 10x64 Enterprise (1803_17134)
Скачать бесплатно Windows 10, 8.1, 7 в одном ISO-образе 01.03.2019 через торрент:
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